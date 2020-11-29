Италия

Неаполитанцы отправили в ворота соперника четыре безответных мяча.

В центральном поединке тура в чемпионате Италии Наполи принимал на своем поле Рому. Подопечные Гаттузо вышли на поединок в четвертом комплекте формы, который напоминал футболку сборной Аргентины. Неаполитанцы завладели территориальным преимуществом с первых минут, но первый удар нанесли гости, однако точности Педро не хватило.

Рома после промежутка, в который она применяла высокий прессинг, поняла, что нужно что-то поменять, отошла в оборону и ждала своего шанса на контратаке. Защитные порядке команды Фонсеки не блистали надежностью. Так, на исходе получаса игры в распоряжение неаполитанцев поступил штрафной после фола Ибаньеса.

За исполнение стандартного положения взялся Инсинье и поразил ближний угол ворот Миранте. Римляне не смогли создать опасный момент в ответ, хоть и имели достаточно неплохие подходы, а вот пропустить еще вполне могли, но Миранте показал отличный выбор позиции и отразил удар Мертенса из штрафной в дальний угол.

Отдыхать команды ушли при минимальном преимуществе Наполи в счете. Неаполитанцы продолжили атаковать уже во второй половине игры, когда Рома, в свою очередь, была несколько поникшей. В одном из моментов Лосано пробил с острого угла, но Миранте справился. Мексиканец вызвал гнев Зелински, который стоял на дальней штанге.

Несколько позже Наполи удалось удвоить преимущество в счете, когда Фабиан Руис получил мяч на подступах к чужой штрафной и послал его точно в угол ворот. 2:0. Рома в атаке была очень "беззубой", а оборона не радовала надежностью, потому было сложно представить, что же поможет римлянам вернуться в борьбу за очки.

Все вопросы в конце матча снял Мертенс — Миранте парировал удар соперника перед собой, а бельгиец оказался первым на добивании. 3:0. Казалось, что так все и закончится, но позже Политано подхватил мяч около чужой штрафной, обошел четырех соперников и поразил пустой угол ворот. 4:0. Чем-то напомнило стиль Великого Марадоны. Больше команды не порадовали забитыми голами, а финальный свисток зафиксировал разгром Ромы.

Наполи — Рома 4:0

Голы: Инсинье, 32, Фабиан Руис, 65, Мертенс, 81, Политано, 87

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй — Демме (Лоботка, 84), Зелински (Элмс, 77), Фабиан Руис — Лосано (Политано, 67), Мертенс (Петанья, 84), Инсинье.

Рома: Миранте — Карсдорп, Манчини (Жезус, 38), Ибаньес, Спинаццола — Пеллегрини (Майораль, 79), Кристанте, Мхитарян, Верету (Вильяр, 46), Педро — Джеко (К. Перес, 71)

Предупреждения: Ди Лоренцо — Ибаньес, Кристанте