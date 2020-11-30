Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка девятого тура итальянской Серии А.

Центральный поединок 9-го тура итальянской Серии А проходил на фоне отголосков от неожиданной потери мирового футбола в лице Диего Армандо Марадоны, поэтому неаполитанский Наполи не имел морального права сыграть на плохом уровне в противостоянии с римской Ромой. У подопечных Паулу Фонсеки не нашлось чем ответить на столь высокий уровень мотивации у соперников, а пара пропущенных римлянами голов в заключительной фазе сделали из простого поражения подобие разгрома (4:0).

Предлагаем вашему вниманию обзор матча



Наполи — Рома 4:0

Голы: Инсинье, 32, Фабиан Руис, 65, Мертенс, 81, Политано, 87

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй — Демме (Лоботка, 84), Зелински (Элмс, 77), Фабиан Руис — Лосано (Политано, 67), Мертенс (Петанья, 84), Инсинье.

Рома: Миранте — Карсдорп, Манчини (Жезус, 38), Ибаньес, Спинаццола — Пеллегрини (Майораль, 79), Кристанте, Мхитарян, Верету (Вильяр, 46), Педро — Джеко (К. Перес, 71)

Предупреждения: Ди Лоренцо — Ибаньес, Кристанте