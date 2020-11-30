Италия

Итальянский клуб интересуется форвардом Челси.

Миланский Интер заинтересован в трансфере нападающего Челси Оливье Жиру, сообщает Tuttosport.

По информации источника, наставник "нерраазури" Антонио Конте хочет подписать форварда, который сможет заменить бомбардира команды Ромелу Лукаку.

В качестве еще одного кандидата на эту позицию Интер также рассматривает игрока Наполи Аркадиуша Милика, с которым можно будет заключить предварительный контракт уже этой зимой.

Миланский клуб может взять Жиру в полугодовую аренду с правом выкупа.

Французский нападающий не так давно заявил, что может покинуть Челси в ближайшее трансферное окно, поскольку наставник команды Фрэнк Лампард не рассчитывает на опытного футболиста.

В текущем сезоне Жиру провел в составе лондонцев девять игр, в которых забил два гола.

Ранее сообщалось, что Лаутаро Мартинес попросил агента помочь ему покинуть Интер.