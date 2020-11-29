Италия

Аргентинский нападающий хочет совершить следующий шаг в своей карьере.

Аргентинский нападающий миланского Интера Лаутаро Мартинес обратился к своему агенту Хорхе Мендесу с просьбой об оказании помощи в организации ухода из итальянского клуба до завершения контракта. Об этом сообщает испанское издание Sport.es со ссылкой на Marca.

Действия футболиста направлены на усиление его позиций в переговорном процессе со "змеями" относительно пролонгации действующего соглашения, с учетом новых, более весомых финансовых привилегий для Лаутаро.

Агентом Мартинеса является небезызвестный Хорхе Меднес, который также занимается делами нападающего туринского Ювентуса Криштиану Роналду. При этом, сам Мендес не будет непосредственно вести переговоры, которые останутся под присмотром Бето Яке и Роландо Сарате, а лишь будет подыскивать аргентинцу новый клуб.

Напомним, что борьбу за Лаутаро готов провести целый ряд топ-клубов, среди которых выделяют каталонскую Барселону, мадридский Реал и английский Манчестер Сити.

Стоит отметить, что действующий контракт игрока с миланским Интером завершается в конце июня 2023 года, а сам клуб всерьез намерен сохранить футболиста в своей обойме.

В настоящее время Лаутаро Мартинес получает около 2,5 миллионов евро в год, однако имеет запросы в сторону повышения заработной платы до уровня в более 5 миллионов.

В середине декабря, по информации источника, стороны будет ожидать очередной этап переговоров.

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