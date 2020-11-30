Италия

Аргентинская рокировка между игроками чемпионов Италии и Франции может пройти уже в ближайшее трансферное окно.

Пауло Дибала (второй слева) и Мауро Икарди (первый справа), Getty Images

Пауло Дибала (второй слева) и Мауро Икарди (первый справа), Getty Images

Как сообщает итальянский ресурс Calciomercato, между туринским Ювентусом и французским Пари Сен-Жермен может пройти обмен аргентинскими нападающими.

В сферу интересов "зебр" попал Мауро Икарди, которого они активно сватали еще во времена тяжелого расставания игрока с миланским Интером, а парижанам приглянулся Пауло Дибала.

Источник сообщает, что переговоры относительно возможных переходов могут начаться уже в ближайшее трансферное окно, либо быть перенесены на лето следующего года, когда у футболиста туринского клуба будет приближаться окончание действующего соглашения с чемпионом Италии.

Пауло Дибала присоединился к туринскому Ювентусу летом 2015 года, перейдя из Палермо за 28 млн евро. С тех пор футболист сыграл за клуб 237 игр, в которых отметился 96-ю забитыми мячами и 38-ю голевыми передачами.

Мауро Икарди свой переход из миланского Интера растянул на два этапа: аренда + полноценное подписание за 50 млн евро, окончательно став игроком ПСЖ лишь в начале июля 2020 года. На счету нападающего 39 матчей за клуб, в которых он отметился 22-я голами и 4-я голевыми передачами.