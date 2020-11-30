Италия

Наставник Интера объяснил отсутствие Хакими в старте на минувший матч против Сассуоло.

Интер добыл уверенную победу над Сассуоло в рамках девятого тура итальянской Серии А (3:0). В этом матче тренерский штаб "нерадзурри" решил предоставить отдых дорогостоящему защитнику Ашрафу Хакими, выпустив его лишь на замену перед финальным свистком.

Главный тренер Интера Антонио Конте объяснил свое решение оставить 22-летнего марокканца на скамейке запасных и рассказал, над какими аспектами игры футболисту еще нужно серьезно поработать.

"Вспомните, что я сказал о Хакими в начале сезона. Я по-прежнему не отступаю от своей позиции. У него есть потенциал, но он должен много работать над своей игрой в обороне".

"В Италии давление, ожидания и требования выше, чем в Германии и Премьер-лиге, особенно в таких командах, как Интер".

"Этот мальчик обладает большим потенциалом, но он должен много работать, зная, что здесь совсем другие нагрузки", — приводит слова Конте Football Italia.

Напомним, что в следующем матче Интер ожидает гостевое противостояние с Боруссией М в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Этот поединок состоится завтра, 1 декабря, в 22:00 по киевскому времени.