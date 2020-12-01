Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка девятого тура итальянской Серии А.

В матче девятого тура итальянской Серии А против генуэзской Сампдории Торино старался совершить героическую попытку выйти из зоны вылета, однако не смог удержать добытое в первом тайме преимущество по счету, после чего и сам был вынужден отыгрываться после двух точных ударов соперников во втором тайме.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча



Торино — Сампдория 2:2

Голы: Белотти, 25, Мейте, 77 — Кандрева, 54, Квальярелла, 63

Торино: Сиригу — Бремер, Лянко, Родригес (Верди, 70) — Синго, Мейте, Ринкон, Линетты, Ансальди (Мурру, 71) — Дзадза, Белотти.

Сампдория: Аудеро — Ауджелло, Феррари, Йосида (Тонелли 46), Берещински — Янтко (Дамсгор, 46), Экдаль (Силва, 46), Торсби, Кандрева — Верре (Габбиадини, 46), Квальярелла (Рамирес, 82).

Предупреждения: Лянко — Тонелли, Феррари.