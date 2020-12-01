Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка девятого тура итальянской Серии А.
Торино — Сампдория, Getty Images
01 декабря 2020, 07:55
В матче девятого тура итальянской Серии А против генуэзской Сампдории Торино старался совершить героическую попытку выйти из зоны вылета, однако не смог удержать добытое в первом тайме преимущество по счету, после чего и сам был вынужден отыгрываться после двух точных ударов соперников во втором тайме.
Предлагаем вашему вниманию обзор матча
Торино — Сампдория 2:2
Голы: Белотти, 25, Мейте, 77 — Кандрева, 54, Квальярелла, 63
Торино: Сиригу — Бремер, Лянко, Родригес (Верди, 70) — Синго, Мейте, Ринкон, Линетты, Ансальди (Мурру, 71) — Дзадза, Белотти.
Сампдория: Аудеро — Ауджелло, Феррари, Йосида (Тонелли 46), Берещински — Янтко (Дамсгор, 46), Экдаль (Силва, 46), Торсби, Кандрева — Верре (Габбиадини, 46), Квальярелла (Рамирес, 82).
Предупреждения: Лянко — Тонелли, Феррари.