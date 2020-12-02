Италия

Менеджер поведал о текущей форме своей команды.

Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло заявил, что остался недоволен определенными аспектами игры своей команды в первой половине сезона.

"Не должно быть никаких различий между чемпионатом и Лигой чемпионов. Мы должны проводить все матчи одинаково, потому что все они важны и всегда есть три очка, которые можно забрать. Я не доволен, потому что у нас были неоднозначные результаты, но мы новая команда с новым тренером и другим типом футбола, с недостаточной подготовкой. У нас было не достаточно времени, чтобы действовать согласовано и лучше узнать друг друга.

Когда вы не выигрываете, возникают проблемы, а когда побеждаете, вы хороши — так было всегда в истории футбола. Я привык к этому, я знаю, что мы делаем, и мы знаем, в чем мы хотим совершенствоваться и в чем нам нужно улучшаться, и только время покажет, что мы будем делать в будущем", — цитирует Пирло официальный сайт Динамо.

Ранее итальянский специалист высказал свое мнение о предстоящем матче против Динамо в Лиге чемпионов.