Италия

Действующее соглашение игрока с клубом истекает летом 2022 года.

По информации итальянского издания La Gazzetta dello Sport, нападающий неаполитанского Наполи Лоренцо Инсинье получил от клуба предложение о продлении контракта.

Действующее соглашение футболиста с "Партенопеи" подходит к концу летом 2022 года, однако клуб не намерен дожидаться начала последнего года отношений, и уже сейчас начал переговоры с агентом итальянца Винченцо Писакане.

Источник сообщает, что на данный момент заработная плата Инсинье составляет 4,5 млн евро за сезон, однако агент игрока постарается организовать повышение этой суммы на 1 млн евро.

Ранее сам Лоренцо заявлял желание завершить карьеру в Наполи, поэтому процесс переговоров не должен стать проблематичным.

В шести играх Серии А нового сезона 29-летний нападающий оформил три забитых мяча и отдал один голевой пас.

Ближайший матч с участием футболиста может пройти уже в четверг, 3 декабря, когда Наполи сыграет гостевой поединок против нидерландского АЗ Алкмаар в рамках Лиги Европы УЕФА.