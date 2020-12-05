Италия

Команда Симоне Индзаги добыла важную победу.

В рамках 10-го тура итальянской Серии А Специя уступила римскому Лацио (1:2).

На 15-й минуте счет открыл Чиро Иммобиле, а на 33-й своим шансом воспользовался Милинкович-Савич.

Специя сумела ответить во втором тайме. На 64-й Нзола получил передачу от Риччи и вогнал мяч в сетку.

Специя — Лацио 1:2

Голы: Нзола, 64 — Иммобиле, 15, Милинкович-Савич, 33

Специя: Проведель — Терци, Шабо, Бастони (Маркицца, 46), Феррер — Риччи, Эстевес (Пикколи, 90), Маджоре (Дейола, 65), Джаси, Нзола (Мастину, 90) — Фариас (Агудело, 65).

Лацио: Рейна — Ачерби, Раду, Луис Фелипе, Лаццари — Милинкович-Савич (Пароло, 74), Марушич, Луис Альберто (Акпа-Акпро, 59), Лейва (Эскаланте, 74), Перейра — Иммобиле (Кайседо, 59).

Предупреждения: Бастони, Терци, Риччи