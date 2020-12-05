Италия

Подопечные Пирло с трудом обыграли Торино.

Ювентус в рамках поединке десятого тура чемпионата Италии принимал на своем поле Торино и добился непростой победы.

Гости открыли счет на стартовых минутах встречи, а Ювентус смог ответить лишь ближе к концу встречи, но зато забил дважды.

Ювентус — Торино 2:1

Голы: Маккенни, 77, Бонуччи, 88 — Нкулу, 9

Ювентус: Щесны — Данило (Алекс Сандро, 71), Бонуччи, де Лигт, Куадрадо — Рабьо (Маккенни, 71), Бентанкур, Кьеза - Роналду, Дибала (Бернардески, 90), Кулусевски (Рэмзи, 57),.

Торино: Сиригу — Синго, Войнович, Родригес, Ансальди (Бонаццоли, 90), Мейте, Линетти (Сегре, 90), Ринкон, Нкулу, Белотти, Дзадза (Лукич, 75).

Предупреждения: Кулусевски, Де Лигт — Лянко, Лукич