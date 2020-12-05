Ювентус в рамках поединке десятого тура чемпионата Италии принимал на своем поле Торино и добился непростой победы.

Подопечные Пирло набрали три очка благодаря двум поздним голам.

Обзор матча:

Ювентус — Торино 2:1
Голы: Маккенни, 77, Бонуччи, 88 — Нкулу, 9

Ювентус: Щесны — Данило (Алекс Сандро, 71), Бонуччи, де Лигт,  Куадрадо — Рабьо (Маккенни, 71), Бентанкур, Кьеза -  Роналду, Дибала (Бернардески, 90), Кулусевски (Рэмзи, 57).

Торино: Сиригу — Синго, Лянко,  Нкулу, Родригес, Ансальди (Бонаццоли, 90), Мейте, Линетти (Сегре, 90), Ринкон -  Белотти, Дзадза (Лукич, 75).

Предупреждения: Кулусевски, Де Лигт — Лянко, Лукич