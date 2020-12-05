Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
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05 декабря 2020, 22:59
Ювентус в рамках поединке десятого тура чемпионата Италии принимал на своем поле Торино и добился непростой победы.
Подопечные Пирло набрали три очка благодаря двум поздним голам.
Обзор матча:
Ювентус — Торино 2:1
Голы: Маккенни, 77, Бонуччи, 88 — Нкулу, 9
Ювентус: Щесны — Данило (Алекс Сандро, 71), Бонуччи, де Лигт, Куадрадо — Рабьо (Маккенни, 71), Бентанкур, Кьеза - Роналду, Дибала (Бернардески, 90), Кулусевски (Рэмзи, 57).
Торино: Сиригу — Синго, Лянко, Нкулу, Родригес, Ансальди (Бонаццоли, 90), Мейте, Линетти (Сегре, 90), Ринкон - Белотти, Дзадза (Лукич, 75).
Предупреждения: Кулусевски, Де Лигт — Лянко, Лукич