Италия

Специалист рассказал о предстоящем трансфере.

Генеральный директор Монцы, выступающей в Серии В, Адриано Галлиани подтвердил информацию о том, что Марио Балотелли подпишет контракт с клубом в ближайшее время.

"Я разговаривал с Марио. Сказал ему, что переход в Монцу — его последний шанс проявить себя в большом футболе. Марио — тот игрок, который обладает отличной техникой и физическими данными. Он мне нравится. Ему 30 лет, и когда он начнет тренироваться с Монцой, через пару недель возобновит кондиции".

"У нас выбыл до конца сезона основной форвард. Президент клуба Берлускони дал добро на переход Балотелли. Он даже связывался с Марио по телефону. Агент Райола повел себя хорошо по отношению к нам. Он не взял комиссионных. Ради Монцы Балотелли отказал бразильскому Васко да Гаме. А там ему предлагали сумасшедший контракт", — цитирует Галлиани Sky Sport Italia.

Отметим, Балотелли 7-го декабря пройдет медобследование в Монце и присоединится к новым одноклубникам.

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