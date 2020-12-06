Италия

Менеджер рассказал о работе с датским игроком.

Главный тренер Интера Антонио Конте заявил, что у него нет проблем с полузащитником Кристианом Эриксеном, несмотря на открытое недовольство игрока отсутствием достаточного количества игрового времени.

"Мои отношения с Кристианом такие же, как и со всеми другими игроками. Я никогда не устану объяснять, что-то, что я делаю, но мой выбор — на благо Интера

"Последнее, что я делаю, это на лицо игрока при выборе состава, это касается и всех остальных. Эриксен работает, и он в нашем распоряжении", — цитирует Конте Goal.

Ранее сообщалось, что Интер готов продать Эриксена, и намерен выручить с его трансфера не меньше 30 миллионов евро.