Италия

"Нерраазури" рассчитывают неплохо заработать на трансфере датского полузащитника.

Миланский Интер хочет продать датчанина Кристиана Эриксена за 30 млн евро, сообщает Football Italia.

По информации источника, приоритетным вариантом для итальянского клуба является именно продажа игрока, но вариант с обменом футболиста также рассматривается.

Эриксен перешел в Интер минувшей зимой, однако не сумел вписаться в игровую модель Антонио Конте и получал на Сан Сиро слишком мало игровой практики.

В текущем сезоне футболист провел в составе Интера восемь матчей, в большинстве из которых выходил на замену и не отметился ни одним результативным действием.

Ранее появилась информация, что Эриксена могут обменять на игрока Арсенала Гранита Джаку, представителя ПСЖ Леандро Паредеса или полузащитника Манчестер Юнайтед Фреда, которыми интересуется миланский клуб.