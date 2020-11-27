"Нерраазури" рассчитывают неплохо заработать на трансфере датского полузащитника.
Кристиан Эриксен, Getty images
27 ноября 2020, 12:30
Миланский Интер хочет продать датчанина Кристиана Эриксена за 30 млн евро, сообщает Football Italia.
По информации источника, приоритетным вариантом для итальянского клуба является именно продажа игрока, но вариант с обменом футболиста также рассматривается.
Эриксен перешел в Интер минувшей зимой, однако не сумел вписаться в игровую модель Антонио Конте и получал на Сан Сиро слишком мало игровой практики.
В текущем сезоне футболист провел в составе Интера восемь матчей, в большинстве из которых выходил на замену и не отметился ни одним результативным действием.
Ранее появилась информация, что Эриксена могут обменять на игрока Арсенала Гранита Джаку, представителя ПСЖ Леандро Паредеса или полузащитника Манчестер Юнайтед Фреда, которыми интересуется миланский клуб.