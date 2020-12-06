Завершился матч 10-го тура Серии А.
В поединке 10-го тура чемпионата Италии Парма на своем поле не сумела обыграть Беневенто.
Таким образом, "крестоносцы" остались на 16-м месте в турнирной таблице, а "ведьмы" — на 13-м.
Парма — Беневенто 0:0
Парма: Сепе — Бузи, Алвеш, Осорио, Якопони — Эрнани, Скоццарелло (Бругман, 47), Куртич — Карамо (Брунетта, 46), Корнелиус (Инглезе, 88), Жервиньо
Беневенто: Монтипо — Барба, Глик, Туя (Фулон, 80), Летиция — Импрота (Дабо, 87), Хетемай, Инсинье (Тельо, 81), Ионита — Лападула (Ди Серио, 87), Капрари (Сау, 70)
Предупреждения: Эрнани, Скоццарелла, Брунетта — Ионита, Барба, Импрота