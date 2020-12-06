Италия

Завершился поединок 10-го тура чемпионата Италии.

В матче 10-го тура чемпионата Италии Рома в меньшинстве сумела сохранить ничью в матче против Сассуоло.

Римляне сохранили за собой пятое место в турнирной таблице, а "нероверди" остаются на четвертой позиции.

Рома — Сассуоло 0:0

Рома: Миранте — Ибаньес, Кристанте, Кумбулья (Жуан, 89) — Карсдорп, Вильяр, Пеллегрини (Диавара, 82), Спинаццола, Мхитарян, Педро — Джеко (Майорал, 85)

Сассуоло: Пеголо — Рожерио (Кириопулос, 82), Феррари, Марлон, Айхан — Локателли, Лопес (Распадори, 46), Обьянг (Бурабиа, 85) — Бога (Зараслин, 73), Джуричич (Траоре, 73), Берарди

Предупреждения: Педро, Вильяр, Миранте, Карсдорп — Лопес, Обьянг

Удаление: Педро, 41