Италия

Стали известны стартовые составы команд на матч десятого тура Серии А между Сампдорией и Миланом.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли оставил в запасе команды героя матча против Селтика Йенса Петтера Хауге. Его место на поле в поединке против Сампдории займет Браим Диас. Вместо травмированного Симона Кьера в паре с Алессио Романьоли в центре обороны ожидаемо сыграет Маттео Габбья.

Сампдория: Аудеро — Берешински, Феррари, Тонелли, Ауджелло — Кандрева, Торсбю, Силва, Янкто — Габбьядини, Квальярелла

Запасные: Равалья, Летица, Роча, Экдаль, Верре, Рамирес, Колли, Реджини, Ла Гумина, Йосида, Лерис, Дамсгор

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Габбья, Романьоли, Эрнандес — Тонали, Кессье — Салемакерс, Чалханоглу, Диас — Ребич

Запасные: Тэтэрушану, А. Доннарумма, Калулу, Дуарте, Конти, Далот, Кастильехо, Мионич, Хауге, Крунич, Коломбо, Мальдини

Матч Сампдория — Милан начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.