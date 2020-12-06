Италия

Подопечные Стефано Пьоли одержали непростую победу над "блучеркьяти" (2:1).

В заключительном матче игрового дня в Серии А встречались Сампдория и лидер чемпионата Милан. Сразу же после стартового свистка гости завладели игровым и территориальным преимуществом. Они рассчитывали забить быстрый гол, но вместо этого едва не пропустили. Спас Доннарумма, вытащивший мяч из-под перекладины после удара Тонелли головой. После этого "блучеркьяти" заработали несколько стандартов, надеясь реализовать хотя бы один из них, однако дело не доходило даже до ударов по воротам.

Подопечные Клаудио Раньери еще некоторое время контролировали мяч на чужой половине поля, после чего отдали инициативу сопернику. В одном из эпизодов Ребич мог забивать после паса Диаса, но Анте пробил прямо в руки Аудеро. После этого ломбардийцы надолго оккупировали чужую половину поля. Они отчаянно пытались повести в счете, но им не удавалось вскрыть оборону соперника. Не помогали забить и заработанные стандартные положения. Через некоторое время Сампдория снова забрала мяч себе. Лигурийцы провели несколько затяжных атак, но не довели ни одну из них до опасного момента.

Ближе к окончанию первой половины встречи "россонери" вновь активизировались и едва не повели в счете. Ребич перебросил мяч через Аудеро и попытался забить кивком головы – Тонелли успел добежать до ворот и перевел мяч в штангу. Подопечные Стефано Пьоли были решительно настроены открыть счет до ухода на перерыв, и им удалось это сделать. Янкто сыграл рукой в штрафной площади, за что был назначен пенальти. Впоследствии Кессье подошел к мячу и уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар – 0:1. При таком счете команды и отправились на перерыв.

Сразу же после возобновления игры гости едва не забили во второй раз. Тонали пробил в касание после паса Хауге, после чего штанга пришла на помощь Аудеро. Немного позднее возможность отличиться была у Чалханоглу. Но Хакану не удалось перебросить мяч через стенку прямым ударом со штрафного. После этого "блучеркьяти" завладели инициативой, надолго забрав мяч под свой контроль. Они шли вперед большими силами, намереваясь как можно скорее забить. Но их попытки был тщетны — ударов по воротам практически не было. Никакой пользы не было и от ряда заработанных стандартов.

Через некоторое время подопечные Пьоли успокоили игру, забрав мяч под свой контроль. Однако они не торопились идти в атаку, довольствуясь перекатыванием мяча. Затем они все же перебрались на чужую половину поля, но не угрожали воротам Аудеро. Со временем подопечные Раньери снова активизировались, но испытывали проблемы с недостатком идеи в последней трети поля. У Милана же не возникло с этим проблем. На 77-й минуте первая за долгое время акцентированная атака привела к забитому голу. Ребич получил классный пас от Хауге и отпасовал под удар Кастильехо, а тот отправил мяч в ворота — 0:2. Уже через две минуты "дьяволы" могли довести счет до разгромного, но Калабрия отдал неудобный пас под удар Ребичу, из-за чего хорват не смог нормально пробить по воротам.

А еще через несколько минут гости пропустили. Экдаль возродил интригу, переправив мяч в ворота после подачи углового — 1:2. Забив, лигурийцы поверили в собственные силы, продолжив атаковать. Они практически всем составом перебрались на чужую половину поля, рассчитывая вырвать ничью. Подопечные Раньери пытались взломать эшелонированную оборону соперника, но у них ничего не получалось. В компенсированное время у них все же был шанс спастись, но Экдаль не попал по воротам после подачи Кандревы. Финальный свисток главного арбитра зафиксировал непростую победу Милана, укрепившего свои позиции на вершине турнирной таблицы.

В 11-м туре Сампдория отправится в гости к Наполи, а Милан примет Парму.

Сампдория — Милан 1:2

Голы: Экдаль, 82 — Кессье, 45 (с пенальти), Кастильехо, 77

Сампдория: Аудеро — Берешински (Колли, 20), Феррари, Тонелли, Ауджелло (Лерис, 82) — Кандрева, Торсбю, Силва (Экдаль, 46), Янкто (Дамсгор, 46) — Габбьядини (Ла Гумина, 57), Квальярелла

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Габбья, Романьоли, Эрнандес — Тонали, Кессье — Салемакерс (Кастильехо, 76), Чалханоглу (Крунич, 90), Диас (Хауге, 46) — Ребич

Предупреждения: Силва, Янкто — Кессье