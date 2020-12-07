Италия

Футболист подписал контракт с клубом из Серии В.

Представитель итальянской Серии В Монца объявила о подписании контракта с форвардом Марио Балотелли.

Контракт с 30-летним футболистом подписан до июня 2021 года. Он получил футболку с 45-м номером.

Последним клубом Марио Балотелли была Брешия, за которую он выступал до лета 2020 года.

Отметим, Монца — клуб бывшего владельца Милана Сильвио Берлускони. Он приобрел команду за 3 млн евро и профинансировал ее, благодаря чему она вышла в Серию В.