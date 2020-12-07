Италия

Команды обменялись голами на последних минутах игры.

В матче 10-го тура итальянской Серии А Фиорентина дома сыграла вничью с Дженоа (1:1).

Первый тайм прошел под диктовку "фиалок". Несколько моментов не реализовал форвард команды Влахович. Во втором тайме Фиорентина также продолжила доминировать и даже забила гол, который отменил арбитр, посмотрев VAR.

Однако Дженоа, неожиданно, забила на 89-й минуте игры. Автором гола стал Марко Пьяца, который реализовал выход один на один с Драговски. Но это был не конец игры. На 90+8 минуте забил Миленкович.

Фиоренитна — Дженоа 1:1

Голы: Пьяца, 89 — Миленкович, 90+8

Фиорентина: Драговски — Касерес, Бираги, Миленкович, Пеццелья — Рибери (Валеро, 78), Пульгар (Куаме, 90+3), Кастровилли (Бонавентура, 41), Амрабат, Кальехон (Эссерик, 79) — Влахович (Кутроне, 78).

Дженоа: Маркетти (Палеари, 65) — Масьелло, Гольданига, Сапата (Гильоне, 37), Пеллегрини — Радованович (Бехрами, 80), Лерагер, Стураро, Бани, Скамакка (Дестро, 80) — Шомуродов (Пьяца, 65).

Предупреждения: Пульгар, Стураро, Пеллегрини, Валеро