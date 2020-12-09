Италия

Несколько европейских топ-клубов следят за нападающим Лацио.

Игрок Лацио Хоакин Корреа попал в сферу интересов Милана, Ювентуса и Атлетико, сообщает Calcio Mercato.

По информации источника, все три клуба готовы приобрести 26-летнего футболиста в следующем году. Лацио оценивает стоимость трансфера Корреа в 55 миллионов евро.

Корреа перешел в римский клуб в сезоне-2018/19. Действующий контракт игрока со столичной командой рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне Корреа провел в составе Лацио 14 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Ювентус хочет обменять Дибалу на Погба.