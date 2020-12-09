Италия

Туринцам необходимо разгрузить зарплатную ведомость и заработать на трансферах, чтобы вернуть в свою команду француза.

Последнее интервью футбольного агента Мино Райолы, представляющего интересы полузащитника Поля Погба, породили множество слухов о предстоящем уходе его клиента из Манчестер Юнайтед: "Он несчастлив в Манчестере и хочет уйти. Погба нужно сменить команду, сменить обстановку".

Райола предположил, что следующим местом продолжения карьеры 27-летнего француза может стать Ювентус, за который тот уже выступал в период с 2012 по 2016 год.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, туринский гранд действительно заинтересован в подписании Погба, однако для этого ему необходимо избавиться от ряда собственных футболистов. Кроме того, боссы "старой синьоры" планируют предложить МЮ обмен игроками.

Если в обоих случаях Ювентус будет ждать провал, то они физически не смогут позволить себе трансфер Поля Погба, чей контракт с манкунианцами истекает в июне 2022 года.

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