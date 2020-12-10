Италия

Жена знакового итальянского футболиста не стала раскрывать причины смерти своего мужа.

Как сообщает общественный национальный вещатель Италии RAI, в результате продолжительной болезни, в возрасте 64-х лет скончался легендарный итальянский футболист, чемпион мира и обладатель Золотого мяча 1982 года Паоло Росси.

На клубном уровне данный футболист был известен в качестве результативного бомбардира Виченцы, туринского Ювентуса, Перуджи, Вероны и Милана, но наибольшим достижением его карьеры по праву считался чемпионат мира-1982, на котором он привел свою национальную команду к триумфу, став лучшим голеадором и игроком на турнире.

Один из ведущих RAI Sport Энрико Варриале стал первым, кто сообщил миру о трагическом известии, разместив следующее сообщение: "Ужасно печальные новости: Паоло Росси покинул нас. Незабываемый Паблито, который заставил всех нас полюбить себя летом 1982 года и который в последние годы был ценным и компетентным коллегой по работе в RAI. Покойся с миром, дорогой Паоло".

Немногим позднее, информацию подтвердила и супруга Росси Федерика Каппеллетти, разместив сообщение в социальных сетях, которое содержало их совместное с мужем фото и подпись "Per semper" ("Навсегда", ит.), однако причину смерти называть не стала.

Росси забил 20 голов в 48 матчах за сборную Италии и более 100 голов в итальянской Серии А.

Итальянская федерация футбола (FIGC) уже успела заявить, что флаги страны и организации в ее штаб-квартире в Риме и ее техническом центре во Флоренции будут приспущены в честь траура.

"Кончина Паблито — это еще один момент глубокой боли, рана в сердце всех фанатов, которую трудно залечить, — сказал президент федерации Габриэле Гравина, — Мы потеряли друга и икону итальянского футбола. Он навсегда связал свое имя с "Адзурри" и своим стилем игры вдохновил многих нападающих будущих поколений".

Напомним, что в конце ноября умер легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, что вызвало волну траурных мероприятий по всему миру.