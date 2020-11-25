Аргентина

Поступила печальная новость о смерти легенды.

Бывший нападающий сборной Аргентины, Барселоны, Наполи и других клубов Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет. Об этом сообщает издание CNN.

По информацию источника, легенда скончался в среду, 25-го ноября утром по местному времени в городе Тигре из-за остановки сердечно-сосудистой системы.

11-го ноября Марадону госпитализировали и провели операцию из-за субдуральной гематомы. После выписки его вновь отправили в клинику чтобы излечить от алкогольной зависимости.

Последний раз аргентинец появлялся на публике 30-го октября. Тогда он посетил матч чемпионата Аргентины между Химнасией и Патронато (3:0). Перед игрой он получил памятную доску и уехал в клинику из-за плохого самочувствия.

В ночь с 24-го на 25-е ноября у дома Марадоны были замечены машины скорой помощи.

Отметим, Марадона считается одним из лучших футболистов ХХ века. На его счету более 550 матчей в профессиональной карьере, в которых он сумел забить больше 300 голов. Последнее время он тренировал Химнасию.