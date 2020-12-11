Хавбек не сумел адаптироваться в Серии А.
Кристиан Эриксен, getty images
11 декабря 2020, 13:09
Полузащитник Интера Кристиан Эриксен намерен в зимнее трансферное окно покинуть свою нынешнюю команду, сообщает Telegraph.
По данным источника, датский футболист желает вернуться в английскую Премьер-лигу, где защищал цвета Тоттенхэма.
Отмечается, что Эриксену придется пойти на значительное снижение зарплаты, учитывая налоговые льготы, которые действуют в Италии.
Ранее о своих взаимоотношениях с футболистом рассказал главный тренер Интера Антонио Конте.