Италия

Хавбек не сумел адаптироваться в Серии А.

Полузащитник Интера Кристиан Эриксен намерен в зимнее трансферное окно покинуть свою нынешнюю команду, сообщает Telegraph.

По данным источника, датский футболист желает вернуться в английскую Премьер-лигу, где защищал цвета Тоттенхэма.

Отмечается, что Эриксену придется пойти на значительное снижение зарплаты, учитывая налоговые льготы, которые действуют в Италии.

Ранее о своих взаимоотношениях с футболистом рассказал главный тренер Интера Антонио Конте.