Италия

Гол Берарди с пенальти в начале матча принес "черно-зеленым" непростые три очка.

Завершился поединок 11-го тура итальянской Серии А, в котором Сассуоло принимал на своем поле новичка первенства — Беневенто.

Уже на 8-й минуте подопечные Роберто Де Дзерби повели в счете, когда лидер Доменико Берарди безошибочно исполнил удар с одиннадцатиметровой отметки.

Тем не менее, для Сассуоло матч против Беневенто не стал легкой прогулкой. После перерыва Хараслин заработал красную карточку и оставил "черно-зеленых" в меньшинстве.

Отстоять победный счет хозяевам удалось, хотя Беневенто был гораздо более опасен в атакующей фазе во втором тайме.

Сассуоло — Беневенто 1:0

Гол: Берарди, 8

Сассуоло: Консильи, Марлон, Толян (Айхан, 57), Кирьякопулос (Рожерио, 83), Феррари, Джуричич (Бога, 57), Лопес (Распадори, 57), Гараслин, Бурабия, Берарди (Мюльдюр, 87), Локателли.

Беневенто: Монтипо, Глик, Барба (Сау, 76), Туйя, Летициа, Ионице (Дабо, 57), Скьяттарелла, Импрота, Хетемай (Инсинье, 46), Капрари (Фальке, 79), Лападула.

Предупреждения: Берарди, Айхан — Хетемай, Ионицэ, Барба, Дабо.

Удаление: Хараслин, 49