Италия

Юный испанский футболист впечатлил тренерский штаб своим выступлением на старте сезона.

21-летний испанский полузащитник итальянского Милана, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, Браим Диас перешел в стан "россонери" на правах аренды в начале осени текущего года, однако уже успел впечатлить руководство и тренерский штаб нынешнего клуба настолько, что текущий лидер итальянской Серии А уже ищет возможности для полноценного подписания футболиста.

Стефано Пиоли выделяет Диасу достаточный объем времени в Лиги Европы УЕФА (8 матчей), за что испанец ответил наставнику команды тремя забитыми мячами за 388 сыгранных минут. В это же время, в рамках национального первенства Браим провел на поле 377 минут, за которые успел отличиться одним голом и одной голевой передачей.

Подобная результативность привела к тому, что менеджеры Милана изъявили желание в скором времени начать переговоры о полноценном трансфере игрока с мадридским Реалом, который летом категорически отказался включать право выкупа в арендное соглашение. Согласно данным Calciomercato, позиция мадридского клуба по игру за это время не изменилась. В первую очередь, благодаря Зинедину Зидану, который возлагает надежды на Диаса в будущем.

Однако шаткая позиция французского специалиста на тренерской скамье и удачное выступление футболиста в его текущем клубе, а также привязанность к городу и местному футболу, могут послужить поводом для, как минимум, продления арендного соглашения еще на один сезон. Как сообщает источник, Милан может удовлетворить такое развитие событий, но только если в условиях будет прописана сумма отступных за испанского полузащитника.

Тем временем, Браим Диас вместе с командой готовится к ближайшему поединку Серии А, который пройдет в воскресенье, 13 декабря, а в гости к "россонери" пожалует Парма.