Италия

Туринский клуб продолжает находиться в зоне вылета.

Завершился поединок 11-го тура итальянской Серии А, в котором Торино принимал на своем поле Удинезе.

Команды продемонстрировали результативный футбол, забив на двоих пять мячей, а победителем из голевой перестрелки вышел Удинезе.

Отметим, что футболисты Торино, проигрывая в два мяча, сумели вернуть равновесие в счете, однако буквально сразу после этого Несторовски вновь вывел Удинезе вперед.

Торино — Удинезе 2:3

Голы: Белотти, 66, Бонаццоли, 67 — Пуссетто, 24, Де Пауль, 54, Несторовски

Торино: Сиригу, Синго, Нкулу (Иццо, 46), Родригес, Войвода (Гояк, 63), Ринкон, Мейте (Лукич, 46), Линетти, Войнович, Белотти, Дзадза (Бонаццоли, 46).

Удинезе: Муссо, Зегелар, Самир, Бонифаци, Ларсен, Перейра, де Пауль, Пуссетто, Уолас (Мандрагора, 61), Деулофеу (Несторовски, 62), Нюйтинк (Родриго Бекао, 43).

Предупреждения: Лянко, Войвода, Лукич — Перейра, Муссо, Родриго Бекао.