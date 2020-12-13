Италия

Римляне не смогли справиться с соперником в матче Серии А.

Лацио принимал Верону в рамках поединка одиннадцатого тура чемпионата Италии и уступил с минимальным разрывом в счете.

Кайседо восстановил паритет после автогола Лаццари, но позже римляне не нашли чем ответить на точный удар Тамеза.

Лацио — Верона 1:2

Голы: Кайседо, 56 — Лаццари, 45 (в свои ворота), Тамез, 67

Лацио: Рейна — Лейва (Эскаланте, 65), Раду, Ачерби (Худт, 28) — Марушич, Милинкович-Савич, Акпа-Акпро (Перейра, 81), Пароло, Лаццари (Фарес, 81) - Иммобиле, Кайседо (Корреа, 65).

Верона: Сильвестри — Фараони, Давидович, Ловато, Маньяни — Барак, Тамез (Фавилли, 69), Дзакканьи (Лазович, 87), Велозу, Димарко — Сальседо (Колли, 77).

Предупреждения: Акпа-Акпро, Кайседо, Рейна, Лаццари, Фарес — Сальседо, Маньяни, Колли

