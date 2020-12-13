Вашему вниманию видеообзор поединка Серии А.
getty images
13 декабря 2020, 09:53
В поединке 11-го тура чемпионата Италии Лацио в родных стенах проиграл Вероне.
Таким обзаром, "бульдоги" сумели опередить римлян в турнирной таблице, заняв шестую строчку, а Лацио остается на восьмой.
Лацио — Верона 1:2
Голы: Кайседо, 56 — Лаццари, 45 (в свои ворота), Тамез, 67
Лацио: Рейна — Лейва (Эскаланте, 65), Раду, Ачерби (Худт, 28) — Марушич, Милинкович-Савич, Акпа-Акпро (Перейра, 81), Пароло, Лаццари (Фарес, 81) - Иммобиле, Кайседо (Корреа, 65).
Верона: Сильвестри — Фараони, Давидович, Ловато, Маньяни — Барак, Тамез (Фавилли, 69), Дзакканьи (Лазович, 87), Велозу, Димарко — Сальседо (Колли, 77).
Предупреждения: Акпа-Акпро, Кайседо, Рейна, Лаццари, Фарес — Сальседо, Маньяни, Колли