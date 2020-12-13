Вашему вниманию видеообзор поединка Серии А.
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13 декабря 2020, 12:56
В поединке 11-го тура чемпионата Италии Удинезе в ярком поединке сумел вырвать победу у Торино.
Таким образом, "фриульцы" занимают десятую строчку в таблице, а "быки" остаются на предпоследнем месте.
Торино — Удинезе 2:3
Голы: Белотти, 66, Бонаццоли, 67 — Пуссетто, 24, Де Пауль, 54, Несторовски
Торино: Сиригу, Синго, Нкулу (Иццо, 46), Родригес, Войвода (Гояк, 63), Ринкон, Мейте (Лукич, 46), Линетти, Войнович, Белотти, Дзадза (Бонаццоли, 46).
Удинезе: Муссо, Зегелар, Самир, Бонифаци, Ларсен, Перейра, де Пауль, Пуссетто, Уолас (Мандрагора, 61), Деулофеу (Несторовски, 62), Нюйтинк (Родриго Бекао, 43).
Предупреждения: Лянко, Войвода, Лукич — Перейра, Муссо, Родриго Бекао.