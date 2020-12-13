Италия

Семья легенды футбола стала жертвой преступления.

Дом легенды итальянского футбола и обладателя Золотого мяча-1982 Паоло Росси ограбили во время его похорон, сообщает Football Italia.

Напомним, Росси умер девятого декабря в возрасте 64 лет. На похороны чемпиона мира-1982 года пришли тысячи итальянцев.

По данным источника, из дома Росси пропали личные ценные вещи, в том числе часы. В настоящее время полиция ведет расследование и занимается сбором доказательств на месте происшествия.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на смерть легендарного игрока.