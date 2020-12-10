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Наставник сборной Украины отдал дань памяти легендарному итальянскому нападающему.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко почтил память легендарного итальянского футболиста, обладателя Золотого мяча-1982 Паоло Росси, который скончался в 64-летнем возрасте из-за длительной болезни.

"Мне было очень приятно наблюдать за твоей игрой и для меня было большой честью познакомиться с тобой. Покойся с миром, Паоло, ты чемпион для всех", — написал Шевченко в своем Instagram.

Напомним, что в 1982 году Паоло Росси стал чемпионом мира в составе сборной Италии. За свою карьеру он забил 20 голов в 48 матчах за сборную и 82 гола в 214 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что все матчи шестого тура группового этапа Лиги Европы начнутся с минуты молчания в память о Паоло Росси.