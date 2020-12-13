Италия

Украинский хавбек забил в ворота "фиалок" со штрафного.

В поединке 11-го тура итальянской Серии А Аталанта принимала на своем поле Фиорентину, где добыла разгромную победу со счетом 3:0.

В стартовый состав бергамасков на этот матч вернулся Руслан Малиновский, который не играл с ноября из-за положительного теста на коронавирус.

Отметим, что украинский хавбек стал автором одного из голов Аталанты, поэтому он непосредственно поучаствовал в разгроме Фиорентины.

Аталанта - Фиорентина 3:0

Голы: Госенс, 44, Малиновский, 55, Толои, 63

Аталанта: Голлини, Хатебур, Ромеро (Паломино, 74), Толои, Госенс (Мохика, 81), Пессина (Гябуаа, 89), де Роон, Малиновский (Муриэль, 74), Фройлер, Гимшити, Сапата (Ламмерс, 81).

Фиорентина: Драговски, Венути, Пеццелья, Миленкович, Лирола (Кальехон, 59), Бонавентура, Амрабат, Эссерик (Рибери, 58), Пульгар (Кастровилли, 46), Бираги (Баррека, 73), Влахович (Куаме, 71).

Предупреждения: Ромеро — Амрабат, Рибери.