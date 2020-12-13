Италия

Команда Гаттузо взяла верх над соперником.

В рамках 11-го тура итальянской Серии А Наполи на своем поле обыграл Сампдорию (2:1).

Гости забили первыми. На 20-й минуте голом отличился Янкто. Однако уже во втором тайме Наполи переломили ход поединка. Сначала отметился Лосано на 53-й, а затем на 68-й забил Петанья.

Наполи благодаря победе обосновался на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Сампдория расположилась на 13-й позиции.

Наполи - Сампдория 2:1

Голы: Лосано, 53, Петанья, 68 — Янкто, 20

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Гулям (Мариу Руй, 59), Кулибали — Фабиан Руис (Петанья, 46), Зелиньски (Лоботка, 77), Политано (Лосано, 46), Демме (Бакайоко, 59), Инсинье — Мертенс.

Сампдория: Аудеро — Феррари, Ауджелло, Йосида, Колли — Кандрева, Торсбю, Янкто (Дамсгор, 79), Экдаль, Верре (Рамирес, 64) — Куальярелла.

Предупреждения: Торсбю, Экдаль, Колли, Ди Лоренцо, Инсинье, Рамирес, Мариу Руй.