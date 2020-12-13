Италия

Ювентус обыграл Дженоа благодаря двум реализованным пенальти Роналду

Португалец забил четыре гола в последних двух матчах, при этом все — с пенальти.

Дженоа - Ювентус, Getty Images

В поединке 11-го тура Ювентус отправился в гости к Дженоа, где добыл непростую победу со счетом 3:1. Главным героем встречи стал нападающий "старой синьоры" Криштиану Роналду, который оформил дубль в этом матче. Стоит отметить, что оба гола звездный португалец записал на свой счет благодаря реализованным пенальти. Дженоа — Ювентус 1:3

Голы: Стураро, 61 — Дибала, 57, Роналду, 78 (пен), 89 (пен). Дженоа: Перин, Масьелло, Голданига, Бани, Пеллегрини, Ровелла (Пандев, 82), Лерагер, Радованович (Касо, 82), Стураро (Бехрами, 66), Пьяца (Шомуродов, 73), Скамакка (Дестро, 66). Ювентус: Щесны, де Лигт (Дрегушин, 90), Бонуччи, Алекс Сандро, Бентанкур, Куадрадо, Рабио (Мората, 67), Маккенни, Кьеза (Бернардески, 84), Роналду, Дибала (Кулусевски, 83). Предупреждения: Голданига, Перин, Бани — Рабио, Маккенни, Бентанкур.