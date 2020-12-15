Италия

Football.ua вместе с партнером Ювентуса Parimatch предлагает вам узнать транслятора поединка.

Матч двенадцатого тура итальянской Серии А Ювентус — Аталанта состоится 16 декабря в 19:30 по киевскому времени на Альянц Стэдиум в Турине.

В прямом эфире поединок будет транслировать телеканал Футбол 1.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция, а по окончании матча на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов игры.

Букмекеры считают фаворитом встречи именно туринский клуб.

Официальным партнером Ювентуса является компания Parimatch.