У аргентинского полузащитника был конфликт с главным тренером команды по ходу поединка Лиги чемпионов УЕФА.
Алехандро Гомес, Getty Images
14 декабря 2020, 15:40
Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, аргентинский полузащитник бергамаской Аталанты Алехандро Гомес изъявил желание покинуть клуб во время январского трансферного окна.
Причиной для такого решения футболиста источник называет конфликт Гомеса с главным тренером "Богини" Джан Пьеро Гасперини, который впервые всплыл на поверхность по ходу поединка Аталанты в рамках пятого тура Лиги чемпионов УЕФА против датского Мидтьюлланда (1:1), в котором аргентинец вышел в стартовом составе, но был заменен уже после перерыва.
"Когда я покину клуб, все узнают правду", — такой фрагмент перепалки из уст Гомеса в подтрибунном помещении между ним и итальянским специалистом приводит Романо.
Следующий матч Аталанты в рамках итальянской Серии А пройдет в гостях у туринского Ювентуса, а сегодня, в понедельник, 14 декабря, команда Гасперини узнала своего соперника
по стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.