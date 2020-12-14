Италия

У аргентинского полузащитника был конфликт с главным тренером команды по ходу поединка Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, аргентинский полузащитник бергамаской Аталанты Алехандро Гомес изъявил желание покинуть клуб во время январского трансферного окна.

Причиной для такого решения футболиста источник называет конфликт Гомеса с главным тренером "Богини" Джан Пьеро Гасперини, который впервые всплыл на поверхность по ходу поединка Аталанты в рамках пятого тура Лиги чемпионов УЕФА против датского Мидтьюлланда (1:1), в котором аргентинец вышел в стартовом составе, но был заменен уже после перерыва.

"Когда я покину клуб, все узнают правду", — такой фрагмент перепалки из уст Гомеса в подтрибунном помещении между ним и итальянским специалистом приводит Романо.