Италия

В январе Хуан Куадрадо может отправиться в Китай.

Колумбиец Хуан Куадрадо получил очень выгодное предложение из Китая, которое заставило его задуматься о том, чтобы покинуть Ювентус — сообщает Calciomercato.it.

Гуанчжоу Эвергранд готов заключить с 32-летним Куадрадо трехлетний контракт с ежегодной зарплатой в 12 миллионов евро. Действующее соглашение с Ювентусом рассчитано до 30 июня 2022 года.

Куадрадо является очень важной деталью в командном механизме Андреа Пирло, и Ювентус не хотел бы его потерять, но предложить подобные финансовые условия явно не захочет.

Игрок национальной сборной Колумбии (94 матча, 8 голов) выступал за Индепендьенте Медельин (32 матча во всех турнирах, 2 гола), Удинезе (24, 0), Лечче (33, 3), Фиорентину (106, 26), Челси (15, 0) и Ювентус (195, 17).