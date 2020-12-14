Италия

Хавбэк Ромы на поможет своему клубу в поединке 12-го тура Серии А против Торино.

Полузащитник Ромы Брайан Кристанте дисквалифицирован на один матч Серии А за богохульство.

Как отмечается в заявлении Лиги, Кристанте в поединке против Болоньи (5:1) "произнес кощунственное выражение, различимое и слышимое без каких-либо сомнений".

Таким образом, 25-летний защитник не поможет своему клубу в поединке 12-го тура Серии А против Торино.

Вашему вниманию видео голов и обзор поединка Серии А Болонья — Рома.