Италия

Вашему вниманию видеообзор поединка Серии А.

В поединке 12-го тура чемпионата Италии Лацио на выезде не сумел обыграть Беневенто.

Лацио пока не может набрать прежнюю форму и идет на восьмой строчке в Серии А. Беневенто на 13-й позиции.

Беневенто — Лацио 1:1

Голы: Скьяттарелла, 45 — Иммобиле, 25

Беневенто: Монтипо, Барба, Глик, Туйя (Фулон, 46), Летициа, Скьяттарелла, Ионицэ, Капрари (Ди Серио, 81), Хетемай (Дабо, 81), Инсинье (Импрота, 61), Лападула (Яго Фальке, 71).

Лацио: Рейна, Луис Фелипе (Габаррон, 59), Раду (Кайседо, 80), Худт, Лаццари, Милинкович-Савич, Марушич, Эскаланте (Катальди, 80), Луис Альберто (Перейра, 80), Корреа, Иммобиле.

Предупреждения: Туйя, Лападула, Луис Фелипе.

Удаление: Скьяттарелла (грубое нарушение)