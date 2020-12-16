Вашему вниманию видеообзор поединка Серии А.
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16 декабря 2020, 11:35
В поединке 12-го тура чемпионата Италии Лацио на выезде не сумел обыграть Беневенто.
Лацио пока не может набрать прежнюю форму и идет на восьмой строчке в Серии А. Беневенто на 13-й позиции.
Беневенто — Лацио 1:1
Голы: Скьяттарелла, 45 — Иммобиле, 25
Беневенто: Монтипо, Барба, Глик, Туйя (Фулон, 46), Летициа, Скьяттарелла, Ионицэ, Капрари (Ди Серио, 81), Хетемай (Дабо, 81), Инсинье (Импрота, 61), Лападула (Яго Фальке, 71).
Лацио: Рейна, Луис Фелипе (Габаррон, 59), Раду (Кайседо, 80), Худт, Лаццари, Милинкович-Савич, Марушич, Эскаланте (Катальди, 80), Луис Альберто (Перейра, 80), Корреа, Иммобиле.
Предупреждения: Туйя, Лападула, Луис Фелипе.
Удаление: Скьяттарелла (грубое нарушение)