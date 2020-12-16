Football.ua вместе с партнером Ювентуса Parimatch представляют вашему вниманию результат поединка, в котором действующий чемпион Италии не сумел удержать победу над конкурентом в турнирной таблице (1:1).
Ювентус — Аталанта, getty images / football.ua
16 декабря 2020, 21:24
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Ювентус — Аталанта 1:1
Голы: Кьеза, 29 — Фройлер, 57
На 61-й минуте Криштиану Роналду (Ювентус) не забил пенальти (вратарь).
Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Данило — Маккенни, Бентанкур, Артур (Рабио, 27), Кьеза (Алекс Сандро, 75) — Мората (Дибала, 84), Роналду.
Аталанта: Голлини — Паломино, Ромеро, Джимсити — Хатебур, Фройлер, де Роон, Госенс — Малиновский (Миранчук, 71), Пессина (Гомес, 53) — Сапата (Муриэль, 71).
Предупреждения: Рабио, Мората, Маккенни — Ромеро, де Роон.