Подопечным Пьоли пришлось дважды отыгрываться.
Дженоа - Милан, getty images
16 декабря 2020, 23:44
Милан в рамках двенадцатого тура чемпионата Италии гостил у Дженоа и сыграл в результативную ничью со счетом 2:2.
Команды начали забивать лишь во втором тайме — Дестро открыл счет на 47-й минуте. Калабрия быстро восстановил паритет, но Дестро вновь вывел Дженоа вперед. Милан вновь смог сравнять счет усилиями Калулу на 83-й минуте.
Дженоа — Милан 2:2
Голы: Дестро, 47, 60 — Калабрия, 52, Калулу, 83
Дженоа: Перин — Гильоне, Бани, Масьелло, Пеллегрини (Чиборра, 46) — Стураро (Бехрами, 76), Лерагер, Пьяца (Мелегони, 69), Гольданига — Дестро (Скамакка, 76), Шомуродов (Радованович, 85).
Милан: Доннарумма — Калулу, Калабрия, Диогу Далот, Романьоли — Чалханоглу, Тонали (Браим Диас, 77), Кастильехо (Салемакерс, 53), Кессье — Ребич (Хауге, 53), Леау.
Предупреждения: Пеллегрини, Радованович — Кастильехо, Романьоли, Леау