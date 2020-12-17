Римляне трижды поразили ворота соперника, пропустив один раз.
Игроки Рома, getty images
17 декабря 2020, 23:45
Рома принимала Торино на своем поле в рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Италии и добилась победы со счетом 3:1.
Римляне открыли счет усилиями Генриха Мхитаряна в середине первого тайма, а затем удвоили преимущество ближе к перерыву.
Во втором тайме команды обменялись голами, а финальный свисток арбитра зафиксировал победу команды Фонсеки.
Рома — Торино 3:1
Голы: Мхитарян, 27, Верету, 43, Пеллегрини, 68 — Белотти, 73
Рома: Лопес — Бруно Перес (Карсдорп, 46), Ибаньес, Манчини (Кумбула, 46), Смоллинг, Спинаццола (Калафьори, 71) — Мхитарян, Вильяр (Педро, 60), Пеллегрини, Верету, — Джеко (Майораль, 59).
Торино: Милинкович-Савич — Синго, Буонджорно (Бонаццоли, 77), Войнович, Войвода, Гояк (Ансальди, 23, Эдера, 45) - Линетти, Лукич (Сегре, 46), Мейте (Ринкон, 46), Бремер — Белотти.
Предупреждения: Перес Б., Манчини, Вильяр, Калафьори — Синго, Льянко