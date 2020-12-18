Италия

Наставник риской Ромы поделился эмоциями от успешного поединка против Торино.

В последнем матче в рамках тринадцатого тура итальянской Серии А римская Рома сумела одержать уверенную домашнюю победу над Торино (3:1), ведя в счете по ходу поединка в три мяча.

Наставник "джаллоросси" Паулу Фонсека в своем послематчевом интервью, не смотря на итоговый счет, назвал прошедший поединок "непростым для его команды": "Добытый успех был для нас наиболее приоритетной задачей. Это было сделать непросто, но мы сумели победить.

Мы могли бы лучше справиться с концовкой матча, когда они соперники начали нас прессинговать. Мы дали Торино шанс атаковать и забить, хотя у них было на одного человека меньше", – высказался наставник журналисту Sky Sports.

Португальца воодушевило возвращение в строй защитника Манчини перед прошедшим поединком: "Возвращения Манчини и Смоллинга были важны, но я не хотел рисковать Манчини во втором тайме, потому что он получил предупреждение".

Отметил Паулу также и финальную точку для Ромы в матче против Торино, которую своим ударом поставил Лоренцо Пеллегрини: "Пеллегрини забил качественный гол в хорошей игре. Он может играть на большом количестве позиций. Сегодня, к примеру, помогал Вильяру раскрыться в своей роли", — подытожил наставник.

В следующем туре римская Рома сыграет на выезде против бергамаской Аталанты.