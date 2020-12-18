Италия

Футболист не стал делать громких заявлений.

Полузащитник римской Ромы Генрих Мхитарян поделился своими впечатлениями о победе над Торино (3:1).

"Наша игра становится лучше. Мы знали, что с Торино будет тяжело, но хорошо подготовились и заслужили эту победу. Последние 10-15 минут мы расслабились. Просто Торино подсел и мы думали, что сможем спокойно их обыграть. Мы растем на своих ошибках".

"Теперь у нас есть пара дней, чтобы проанализировать Аталанту и что-то для них подготовить. Это будет непросто. У нас еще много игр, но пока рано говорить о том, готова ли Рома бороться за скудетто. Это странный сезон, и все команды там довольно сплочены, но еще рано", — сказал Мхитарян в интервью Football Italia.

Видео голов и обзор матча Рома — Торино можно смотреть на Football.ua.

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