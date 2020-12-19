Футболист Шальке может перебраться в Италию.
Озан Кабак, Getty Images
19 декабря 2020, 13:29
Милан намерен усилить оборону команды, в частности, позицию центрального защитника.
Приоритетная целью "россонери" является Озан Кабак из немецкого Шальке, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Переговоры о трансфере 20-летнего турка ведутся уже некоторое время. Альтернативный вариант для команды Пиоли – 20-летний Мохамед Симакан из Страсбура.
Ранее сообщалось, что Милан определился с заменой для полузащитника клуба Хакана Чалханоглу.