Италия

Итальянский клуб допускает уход полузащитника.

Милан готовится к тому, что Хакан Чалханоглу может покинуть команду, и уже определился с заменой для турка, сообщает Calciomercato.

"Россонери" обратили свое внимание на испанского полузащитника Лацио Луиса Альберто.

Контракт Хакана Чалханоглу с Миланом действителен до лета следующего года, а потому вероятность его ухода довольно высока.

Турецкий полузащитник в этом сезоне провел 18 поединков за Милан, отметившись пятью голами и шестью результативными передачами.

Напомним, что к подписанию Хакана Чалханоглу близок Манчестер Юнайтед.