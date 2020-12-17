Итальянский клуб допускает уход полузащитника.
Хакан Чалханоглу, фото getty images
17 декабря 2020, 18:30
Милан готовится к тому, что Хакан Чалханоглу может покинуть команду, и уже определился с заменой для турка, сообщает Calciomercato.
"Россонери" обратили свое внимание на испанского полузащитника Лацио Луиса Альберто.
Контракт Хакана Чалханоглу с Миланом действителен до лета следующего года, а потому вероятность его ухода довольно высока.
Турецкий полузащитник в этом сезоне провел 18 поединков за Милан, отметившись пятью голами и шестью результативными передачами.
Напомним, что к подписанию Хакана Чалханоглу близок Манчестер Юнайтед.