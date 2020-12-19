Италия

Форвард останется в Италии на следующий сезон.

Итальянская Сампдория заинтересована в подписании форварда Наполи Фернандо Льоренте. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла на своем сайте.

По его информации, трансфер должен состояться уже на следующей неделе, после того, как пройдет медицинское обследование.

Его контракт с Наполи истекает летом 2021 года. Сампдория готова пригласить его на этот срок и добавить в контракт опцию продления на год.

Последний раз Льоренте выходил на поле еще в январе 2020 года, сыграв одну минуту в игре против Ювентуса.

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